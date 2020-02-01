Премьер Грузии встретился с недавно назначенным послом США

БАКУ/Trend/ - Премьер-министр Грузии Георгий Гахария встретился с недавно назначенным чрезвычайным и полномочным послом США в Грузии Келли Дегнан, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Стороны обсудили ряд тем, включая сотрудничество в области экономики и возможности для расширения экономических связей, а также в вопросах безопасности.

Дегнан отметила, что во время встречи с премьер-министром Гахарией они "провели хорошую дискуссию о важности образования", в том числе о программной инициативе в размере семи миллионов долларов США для пятилетнего образовательного проекта в Грузии, который недавно объявил USAID.

В ходе встречи Дегнан и Гахария также говорили о "продолжающейся демократизации Грузии". Новый посол США подчеркнула, что 2002 год является "важным годом выборов" как в Грузии, так и в США.

31 января 2020 года Келли Дегнан представила свои верительные грамоты президенту Грузии Саломе Зурабишвили.

Напомним, что должность американского посла остается вакантной с марта 2018 года после того, как Ян Келли объявил о своей отставке, когда его миссия в Грузии завершилась.

(Автор: Тамилла Мамедова).

Twitter: @Mila61979356

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.