Грузинская оппозиция возобновила акции протеста

5 февраля 2020 12:04 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - У здания парламента Грузии проходит акция оппозиции и гражданских активистов, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Как сообщается, они собрались у входа в законодательный орган с требованием перехода на пропорциональную избирательную систему.

«Наше требование неизменно, мы требуем проведение выборов 2020 года по пропорциональной системе», - заявляют участники акции.

Волна протеста не прекращается в Тбилиси с 14 ноября, с тех пор, как парламент провалил поправки о переходе со смешанной на пропорциональную (по партийным спискам) систему парламентских выборов с 2020 года.

Митингующие требуют отставки правительства и назначения досрочных парламентских выборов по пропорциональной системе.

Очередные выборы в парламент должны состояться в октябре 2020 года.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Twitter: @Mila61979356

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