В Грузии горит поезд, пассажиры эвакуированы

В пассажирском поезде, курсирующим по маршруту Зугдиди-Тбилиси, возникло сильное задымление. Как передает Trend, об этом сообщили Sputnik Грузия в пресс-службе Управления чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.

Возгорание произошло на станции Абаша.

На месте мобилизованы пожарно-спасательные бригады.

"Задымление было в первом вагоне скоростного поезда. Все пассажиры эвакуированы. В результате ЧП никто не пострадал", - рассказал представитель пресс-службы.

Что стало причиной ЧП пока не известно.