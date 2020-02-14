В Грузии горит поезд, пассажиры эвакуированы
В пассажирском поезде, курсирующим по маршруту Зугдиди-Тбилиси, возникло сильное задымление. Как передает Trend, об этом сообщили Sputnik Грузия в пресс-службе Управления чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.
Возгорание произошло на станции Абаша.
На месте мобилизованы пожарно-спасательные бригады.
"Задымление было в первом вагоне скоростного поезда. Все пассажиры эвакуированы. В результате ЧП никто не пострадал", - рассказал представитель пресс-службы.
Что стало причиной ЧП пока не известно.
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