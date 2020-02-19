Еще один бизнесмен стал депутатом парламента Грузии

На место бывшего депутата Грузинской мечты Карло Копалиани в Парламент вошел бизнесмен Валерий Гелашвили, передает Trend со ссылкой на "Грузию Онлайн". На пленарном заседании законодательного органа за признание депутатских полномочий Гелашвили проголосовали 82 депутата, против ни одного.

5 февраля парламент досрочно прекратил депутатские полномочия Карло Копалиани в связи с его назначением на должность главы Администрации Технического университета Грузии.

Бизнесмен Валерий Гелашвили был членом парламента Грузии трех созывов (5, 6 и 8). В Парламент 8-го созыва он попал со статусом мажоритарного депутата Грузинской мечты от Хашурского избирательного округа. Он также баллотировался в мажоритарные депутаты в Хашури на парламентских выборах 2016 года, но не смог набрать достаточного количества голосов.