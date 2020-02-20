Визит президента Грузии в ЦАР отменен из-за поста в сети "Facebook"

Запланированный в ЦАР визит президента Грузии Саломе Зурабишвили, после публикации поста в сети "Facebook" бывшим послом Грузии в Совете Европы Мамукой Жгенти отменен, передает Trend со ссылкой на "Грузию Онлайн".

Мамука Жгенти написал в сети, что по имеющейся у него информации, планируется 10-дневный визит президента в Центральноафриканскую Республику "с большой делегацией".

Администрация президента назвала пост Мамуки Жгенти "безответственными и наносящим урон интересам государства", и заявила, что "информация о визите президента Грузии и ее делегации в ЦАР является конфиденциальной и ее распространение заранее строго запрещается".

"Особенно вызывает возмущение и заставляет задуматься то, что подобную информацию в циничном контексте распространяет бывший посол Грузии в Совете Европы, который прекрасно знает важность конфиденциальной информации и правила обращения с ней", говорится в заявлении.

В администрации отмечают, что президент Грузии и Министерство обороны "согласно правилам безопасности миротворческих миссий были вынуждены отменить запланированный в марте визит".

"Главнокомандующая Силами обороны Грузии сожалеет, что запланированный на март визит в ЦАР и встреча с грузинскими военнослужащими не будет осуществлен", - говорится в заявлении администрации президента.