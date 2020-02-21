Несколько грузинских моряков были похищены у берегов Нигерии

Несколько грузинских моряков похищены пиратами, напавшими на танкер возле нигерийского порта Лагос, сообщает грузинская телекомпания "Рустави-2", передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.

По данным телекомпании, пираты напали на судно под флагом Либерии в ночь на четверг.

Как отмечает телекомпания со ссылкой на источник, всего пираты похитили 10 моряков, включая нескольких граждан Грузии. Сообщается, что в ходе нападения пираты применили огнестрельное оружие.

Власти Грузии пока не прокомментировали эту информацию.