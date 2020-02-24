Грузия вводит ограничения на авиасообщение с Ираном

Решением правительства Грузии, ограничено передвижение физических лиц из Ирана в Грузию и обратно. Меры приняты в связи с угрозой распространения коронавируса нового типа, передает Trend со ссылкой на "Грузию Онлайн".

Авиакомпании смогут направить пустые самолеты в Грузию, чтобы граждане Ирана, находящиеся в стране с туристической целью, смогли выехать на родину. На сухопутной границе Грузии будут введены жесткие ограничения.

Правительство Грузии сообщает, что внимательно следит за развитием событий.

Правительство Грузии уже предупредило граждан Грузии воздержаться от поездок в Иран, а находящихся в Иране соотечественников призвала в случае необходимости связаться с посольством Грузии в этой стране.