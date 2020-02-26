В Грузии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

БАКУ/Trend/ - Первый случай заражения новым типом коронавируса зафиксирован в Грузии, заявила министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе в среду на брифинге, передает Trend со ссылкой на телеканал "Рустави-2".

"Несколько минут назад мы получили из лаборатории Лугара результаты анализов, согласно которым в стране выявлен первый случай заражения коронавирусом”,- сказала она.

Напомним, что власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй).

Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-2019.

По последним данным, общее число зараженных вирусом достигло 81 002 человека, 2 762 из которых скончались.