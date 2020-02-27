Министр: Риск распространения коронавируса в Грузии повысился

БАКУ/Trend/ - Риск распространения коронавируса в Грузии повысился, несмотря на то, что на территории страны проведены все профилактические мероприятия для снижения вероятности эпидемии вируса среди населения, заявила министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Как отметила министр, на данном этапе ведется усиленный процесс наблюдения.

"Лаборатория Лугара ежедневно делает заявления о текущей ситуации. Все ведомства работают сообща. МИД активно участвует в процессе также, как и Пограничная служба. У нас есть вся информация о прибывающих пассажирах и тех, кто в настоящее время находится под наблюдением. Риск опасности, безусловно, высок", - отмечает Тикарадзе.

По ее словам, правительство приняло все меры, которые значительно снижают риск этой угрозы для населения.

“Мы уже предприняли дополнительные регулятивные меры, которые были необходимы на данном этапе. Если нужно будет усилить контроль на границе, мы готовы и к этому. Мы - не сторонники полного запрета въезда в Грузию, поскольку у нас достаточно ресурсов для осуществления превентивного контроля. Граждане, нуждающиеся в помощи, должны быть помещены в стационар или на карантин”, - сказала Тикарадзе.

Вместе с тем, по словам министра, на данном этапе никаких дополнительных мер в отношении Италии предпринимать не планируется.

Как заявила ранее министр Екатерина Тикарадзе, 26 февраля в Грузии зафиксирован первый случай инфицирования коронавирусом нового типа.

По словам министра, коронавирус был подтвержден у гражданина Грузии, который помещен в боксированное отделение Инфекционной больницы. Это мужчина 50-ти лет, который приехал в Грузию из Ирана.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Гюнель Зейналова)

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