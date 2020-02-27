Консульский департамент: Грузия не планирует вводить визы на въезд в страну

БАКУ /Trend/ - Грузия не планирует вводить визы на въезд для граждан стран, где распространился коронавирус, сообщили Trend в четверг в Консульском департаменте МИД Грузии.

“На данный момент мы не планируем вводить визы или ограничивать въезд в страну”, - сказал источник.

Напомним, что ранее из-за вспышки пневмонии нового типа Грузия временно приостановила полеты из Китая и Ирана. Также запрещен импорт животных из КНР. В аэропортах и на пунктах пропуска через государственную границу Грузии специалисты проверяют всех путешественников. Минздрав также проводит информационную кампанию среди населения.

"На этом этапе решения о приостановлении полетов в отношении других стран нет. Все зависит от того, как будет развиваться эпидситуация в той или иной стране. Решение принимает правительство Грузии на основании рекомендаций межведомственного координационного совета. Пока речи о других странах нет", - сказал ранее представитель Агентства гражданской авиации минэкономики Грузии Леван Карсанадзе.

Накануне вечером в Грузии подтвердили первый случай заражения коронавирусом. По данным минздрава, инфицированный - гражданин Грузии, который накануне приехал из Ирана.

Чтобы не допустить распространения коронавируса правительство Грузии приняло решение запретить сухопутное передвижение между Грузией и Ираном на две недели.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй).

Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-2019.

За пределами Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и других странах.

(Автор: Тамилла Мамедова)

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