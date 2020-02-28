БАКУ /Trend/ - В Грузии подтвержден еще один случай инфицирования коронавирусом нового типа, сказал глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на грузинские СМИ.

В частности, по его словам, этот диагноз поставлен гражданину Грузии, вернувшемуся из Италии.

Отметим, что 26 февраля в Грузии был зафиксирован первый случай инфицирования коронавирусом нового типа. Об этом сказала министр здравоохранения страны Екатерина Тикарадзе.

По ее словам, коронавирус был подтвержден у гражданина Грузии, прибывшего из Ирана. Он был помещен в инфекционную больницу. Это мужчина 50-ти лет.

Напомним, что власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй).

Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-2019.

За пределами Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и других странах.

(Автор: Тамилла Мамедова)

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