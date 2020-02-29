Грузия ввела ограничения для лиц, посещавших Иран, Китай, Южную Корею, Италию и Японию

Министерство иностранных дел Грузии призвало граждан воздержаться от визитов в те страны, где зафиксировано больше всего случаев заражения коронавирусом нового типа. Об этом говорится в заявлении, распространенном внешнеполитическим ведомством сегодня, передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.

Как пояснили в МИД, речь идет о странах с эпидемическим риском: это материковый Китай, Гонконг (специальный административный район КНР), Иран, Италия и Южная Корея. Не рекомендуют гражданам Грузии посещать и другие государства, где Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) фиксирует наибольшее количество случаев инфицирования. Ознакомиться со списком можно здесь.

«Гражданам Грузии, уже находящимся в указанных странах, настоятельно рекомендуется соблюдать рекомендации министерств здравоохранения принимающих стран, держаться подальше от людных мест и соблюдать правила личной гигиены. При необходимости они могут круглосуточно обращаться в консульские учреждения Грузии за рубежом», - сказано в заявлении.

Определенные меры коснутся граждан Грузии, которые возвращаются из указанных стран:

- граждане Грузии, которые находились на территории Ирана в течение последних 14 дней, по прибытию обязаны будут проходить интенсивные проверки и две недели оставаться под карантином;

- граждане Грузии, которые в течение последних 14 дней находились в Китае, Южной Корее, Италии и Японии, по прибытию обязаны проходить интенсивные проверки, дождаться результатов тестирования и строго следовать всем указаниям врачей, будь то помещение под карантин или самоизоляция.

Одновременно в МИД предупредили, что въезд в Грузию будет ограничен абсолютно для всех иностранцев, которые в течение последних 14 дней находились в Иране. Иностранцам, которые в течение трех последних недель находились в Китае, Южной Корее, Италии и Японии, по прибытию в Грузию придется проходить интенсивные проверки, по итогам которых также может быть принято решение об их помещении под карантин.

«Автомобили любой третьей страны могут въезжать в Иран через территорию Грузии. Автомобили любой третьей страны не будут допущены к поездке из Ирана в Грузию или в любую третью страну через территорию Грузии», — сообщили в МИД.

В министерстве отмечают, что данные меры необходимо соблюдать «в целях превенции распространения коронавируса (COVID-19) и его попадания в страну». Рекомендации для граждан Грузии ранее сегодня озвучил Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья.