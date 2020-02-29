Землетрясение произошло на западе Грузии

Землетрясение магнитудой 3,4 произошло в 11 километрах от Они (регион Рача-Лечхуми), сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга, передает Trend со ссылкой на Sputnik Грузия.

Подземные толчки были зафиксированы в 23:15 по тбилисскому времени.

По информации сейсмологов, эпицентр землетрясения находился на глубине 10 километров. Информация о пострадавших и повреждениях не распространялась.

Последний раз землетрясение в Грузии было зафиксировано 26 января. Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в регионе Мцхета-Мтианети.