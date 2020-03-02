В Грузии рассказали о состоянии здоровья трех пациентов, инфицированных коронавирусом

Грузия 2 марта 2020 08:17 (UTC+04:00)
В Грузии рассказали о состоянии здоровья трех пациентов, инфицированных коронавирусом

В боксированном отделении Тбилисской инфекционной больницы остаются 19 пациентов. Об этом сообщила журналистам глава боксированного отделения инфекционной больницы Марина Энделадзе, передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.

По ее информации, состояние здоровья всех пациентов, в том числе и трех лиц, инфицированных коронавирусом, удовлетворительное.

«Сегодня в два этапа проведен анализ крови 14 пациентов. У всех отрицательный ответ. Сейчас 19 пациентов, и мы в ожидании результатов 8-ми пациентов. Состояние здоровья у всех удовлетворительное. Места у нас пока что есть. Состояние здоровья и всех троих инфицированных тоже удовлетворительное. В эту минуту 19 пациентов, однако, они поступают. Все граждане Грузии. Основные случаи связаны с Италией и Ираном», - заявила Энделадзе.

Напомним, что к этому времени в Грузии подтверждено 3 случая коронавируса. Сначала COVID-19 был выявлен у 50-летнего гражданина Грузии, вернувшегося из Ирана. Затем коронавирус был обнаружен у 31-летней гражданки Грузии, прибывшей из Италии в Кутаисский международный аэропорт. Третий инфицированный мужчина также является гражданином Грузии, который побывал в Иране.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Трамп заявил, что США готовы помочь в борьбе с коронавирусом Ирану, если он попросит
Трамп заявил, что США готовы помочь в борьбе с коронавирусом Ирану, если он попросит
США вводят запрет на въезд иностранцев, находившихся в Иране в течение последних 14 дней
США вводят запрет на въезд иностранцев, находившихся в Иране в течение последних 14 дней
Путин заявил о готовности помочь Ирану в борьбе с коронавирусом
Путин заявил о готовности помочь Ирану в борьбе с коронавирусом
Loading Bars
Лента новостей
Нефть Brent подорожала на 3,16% Энергетика 08:35
В Грузии рассказали о состоянии здоровья трех пациентов, инфицированных коронавирусом Грузия 08:17
В США второй человек умер из-за заражения новым коронавирусом США 08:02
Таджикистан и Катар обсудили совместного противодействия современным угрозам Таджикистан 07:42
Турция стягивает военную технику на границу с Сирией Турция 07:36
Демократ Пит Буттеджадж заявил о выходе из предвыборной гонки в США США 07:19
Raiffeisen Bank обеспечит надлежащую деятельность иностранных инвесторов на рынке ценных бумаг Азербайджана Финансы 07:00
В Эквадоре сообщили о пяти новых случаях коронавируса Другие страны 06:46
В Брюсселе пройдут переговоры по торговому сотрудничеству ЕС и Лондона Европа 06:12
В Китае число жертв коронавируса достигло 2912 человек Другие страны 05:48
На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 5,7 Другие страны 05:28
Египет объявил об обнаружении нового коронавируса у иностранного гражданина Арабские страны 05:10
"Реал" впервые с августа 2017 года обыграл "Барселону" Спорт 03:45
В Италии продлили чрезвычайные меры в связи с распространением коронавируса Европа 03:37
В Израиле проходят третьи за 11 месяцев выборы в парламент Израиль 02:59
Несколько ракет разорвались в "зеленой зоне" Багдада, где находится посольство США Арабские страны 01:58
В NASA сообщили о снижении уровня загрязнения воздуха в Китае из-за коронавируса В мире 01:31
В Северной Македонии полицейские нашли грузовик с 78 мигрантами В мире 01:02
Джонсон считает, что распространение коронавируса в Великобритании продолжится Европа 00:44
Агутин и Варум отметили семейный юбилей в городе ветров Баку (ВИДЕО, ФОТО) Звёздный мир 00:21
Во Франции число зараженных коронавирусом увеличилось до 130 Европа 00:12
Глава Евросовета и премьер Греции посетят границу с Турцией Европа 1 марта 23:52
"Манчестер Сити" в третий раз подряд стал победителем Кубка английской лиги по футболу Спорт 1 марта 23:18
Трамп поздравил президента Афганистана с подписанием соглашения с "Талибаном" США 1 марта 22:56
Более 100 тыс. сирийских беженцев покинули Турцию Турция 1 марта 22:37
Луис Лакалье Поу вступил в должность президента Уругвая В мире 1 марта 22:19
В Италии число жертв коронавируса возросло до 29 человек Европа 1 марта 21:59
Число случаев заражения коронавирусом в Ливане выросло до десяти Арабские страны 1 марта 21:33
Турция увеличила экспорт химпродуктов в Азербайджан Турция 1 марта 21:11
Восемь человек погибли в результате стрельбы в центре столицы Гаити Другие страны 1 марта 21:09
Глава дипломатии ЕС призвал провести встречу по Сирии В мире 1 марта 20:54
ООН выделила 15 миллионов долларов на борьбу с коронавирусом В мире 1 марта 20:38
Помпео надеется, что внутриафганские переговоры начнутся в ближайшие дни США 1 марта 20:21
В Доминикане подтвердили первый случай заражения коронавирусом Другие страны 1 марта 20:09
Трамп заявил, что США введут двойную проверку пассажиров из-за коронавируса США 1 марта 19:42
В мире из-за коронавируса отменяются массовые мероприятия В мире 1 марта 19:23
Парламент Ирака не смог утвердить новый кабмин Алауи Арабские страны 1 марта 19:20
В Британии число заразившихся коронавирусом выросло до 35 человек Европа 1 марта 19:05
PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah - Видеопроект. Выпуск от 01.03.2020 Политика 1 марта 19:00
Лавров и Чавушоглу обсудили подготовку к встрече Путина и Эрдогана Турция 1 марта 18:47
Азербайджан предпринимает все необходимые меры для борьбы c коронавирусом - оперативный штаб Азербайджан 1 марта 18:29
Уничтожен сирийский военный аэродром Нейраб Турция 1 марта 17:50
Для возвращения граждан Азербайджана из Ирана будет организован авиарейс - оперативный штаб при Кабмине Азербайджан 1 марта 17:45
ВС Турции наносят удары лишь по атакующим силам Асада в Идлибе Турция 1 марта 17:33
Завершился первый этап выпускных экзаменов для девятиклассников Общество 1 марта 17:28
Минобороны Турции: В Идлибе сбиты 2 самолета режима Асада Турция 1 марта 17:25
Личный состав и боевая техника, которые будут задействованы в учениях, отправлены в район учений (ФОТО) Политика 1 марта 17:14
"Южный газовый коридор" делает Азербайджан более независимым - российский эксперт Политика 1 марта 17:12
В Сингапуре подтвердили четыре новых случая заражения коронавирусом Другие страны 1 марта 17:00
Чемпионат Италии может быть не доигран из-за коронавируса Спорт 1 марта 16:35
В штате Нью-Йорк вводится запрет на выдачу одноразовых полиэтиленовых сумок в магазинах США 1 марта 16:03
Ватикан откроет архивы времен Второй мировой войны Европа 1 марта 15:45
В Германии число случаев заражения коронавирусом выросло до 117 Европа 1 марта 15:16
Британия намерена выйти из Европейской конвенции по правам человека Европа 1 марта 15:13
Турецкая армия проводит в Идлибе успешную операцию "Щит весны" Турция 1 марта 15:10
Более 30 человек госпитализировали в Армении после первого случая заражения коронавирусом Другие страны 1 марта 14:52
Парламентские выборы в Таджикистане признаны состоявшимися Таджикистан 1 марта 14:45
Некоторые импортируемые в Азербайджан товары освобождены от таможенной пошлины Экономика 1 марта 14:02
Обнародован прогноз погоды на завтра Общество 1 марта 13:52
Четыре прибывших в Азербайджан иностранца помещены на карантин по подозрению в коронавирусе Азербайджан 1 марта 13:47
Афганистан не брал обязательств по освобождению пленных талибов Другие страны 1 марта 13:41
В Баку госпитализированы 5 граждан Ирана с подозрением на коронавирус Азербайджан 1 марта 13:23
Исполнительная Власть Баку о причине переноса памятника Хатаи (ФОТО) Общество 1 марта 13:12
Пассажиры рейса авиакомпании "Узбекские авиалинии" попали в карантин по коронавирусу Узбекистан 1 марта 12:18
Американский авианосец вошел в Средиземное море США 1 марта 12:03
Границы Турции с Евросоюзом пересекли более 76 тысяч беженцев Турция 1 марта 11:46
СМИ сообщили о победе Байдена на праймериз демократов в Южной Каролине США 1 марта 11:41
Эфиопец Легесе и израильтянка Чемтай-Сальпетер стали победителями Токийского марафона Спорт 1 марта 11:25
Азербайджан строит серьезные энергетические планы - российский эксперт Политика 1 марта 11:11
Власти Австралии сообщили о первой смерти от коронавируса в стране Другие страны 1 марта 10:55
Трамп обвинил демократов в разрушении имени и репутации Сандерса США 1 марта 10:30
В Азербайджане проходит первый этап выпускных экзаменов для IX классов Общество 1 марта 10:14
ВС Армении продолжают снайперский обстрел азербайджанских позиций Нагорно-карабахский конфликт 1 марта 09:48
Вторая ракетка мира Надаль выиграл турнир в Акапулько Спорт 1 марта 09:38
Гуайдо обвинил правительство Венесуэлы в покушении на него Другие страны 1 марта 09:15
В Таиланде зарегистрировали первую смерть из-за коронавируса Другие страны 1 марта 09:03
Явка на парламентских выборах в Таджикистане достигла 23,4% Таджикистан 1 марта 08:28
Число жертв коронавируса в Японии достигло 12 Другие страны 1 марта 08:09
В Азербайджане обнародованы показатели возобновляемой энергетики за 2019 год Энергетика 1 марта 08:00
В Греции подтвердили три новых случая заражения коронавирусом Европа 1 марта 07:55
В США миллиардер Том Стейер вышел из предвыборной гонки демократов США 1 марта 07:25
В Канаде число заразившихся новым коронавирусом выросло до 20 Другие страны 1 марта 07:01
Клопп считает, что ФК "Уотфорд" был сильнее "Ливерпуля" и одержал заслуженную победу Спорт 1 марта 06:40
В Австралии зафиксировали первого погибшего от нового коронавируса Другие страны 1 марта 06:19
В Армении зафиксирован первый случай заражения коронавирусом Армения 1 марта 05:47
Число зараженных коронавирусом в Южной Корее выросло до 3526 человек Другие страны 1 марта 05:35
В Таджикистане началось голосование на парламентских выборах Таджикистан 1 марта 05:18
В Словакии завершилось голосование на парламентских выборах Европа 1 марта 05:02
В Вашингтоне объявили режим ЧП из-за коронавируса США 1 марта 04:53
Число зараженных коронавирусом в Швейцарии выросло до 18 человек Европа 1 марта 04:41
Макрон призвал Россию и Турцию договориться о прекращении огня в Сирии Европа 1 марта 04:25
Число жертв коронавируса в Китае возросло до 2870 Другие страны 1 марта 03:55
Трамп заявил, что США готовы помочь в борьбе с коронавирусом Ирану, если он попросит США 1 марта 03:33
Число заразившихся коронавирусом в Испании выросло до 58 человек Европа 1 марта 03:18
Трамп заявил, что обсуждает с Эрдоганом запрос Турции о размещении Patriot США 1 марта 03:14
В Люксембурге зафиксировали первый случай заражения коронавирусом Европа 1 марта 02:51
Борис Джонсон и его подруга объявили, что помолвлены и ждут ребенка Европа 1 марта 02:33
Почти 50 тысяч сирийских беженцев покинули Турцию (Обновлено) Турция 1 марта 02:16
В Ирландии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом Европа 1 марта 02:11
Число больных коронавирусом вне Китая превысило шесть тысяч человек В мире 1 марта 01:47
Все новости