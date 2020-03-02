В Грузии рассказали о состоянии здоровья трех пациентов, инфицированных коронавирусом

В боксированном отделении Тбилисской инфекционной больницы остаются 19 пациентов. Об этом сообщила журналистам глава боксированного отделения инфекционной больницы Марина Энделадзе, передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.

По ее информации, состояние здоровья всех пациентов, в том числе и трех лиц, инфицированных коронавирусом, удовлетворительное.

«Сегодня в два этапа проведен анализ крови 14 пациентов. У всех отрицательный ответ. Сейчас 19 пациентов, и мы в ожидании результатов 8-ми пациентов. Состояние здоровья у всех удовлетворительное. Места у нас пока что есть. Состояние здоровья и всех троих инфицированных тоже удовлетворительное. В эту минуту 19 пациентов, однако, они поступают. Все граждане Грузии. Основные случаи связаны с Италией и Ираном», - заявила Энделадзе.

Напомним, что к этому времени в Грузии подтверждено 3 случая коронавируса. Сначала COVID-19 был выявлен у 50-летнего гражданина Грузии, вернувшегося из Ирана. Затем коронавирус был обнаружен у 31-летней гражданки Грузии, прибывшей из Италии в Кутаисский международный аэропорт. Третий инфицированный мужчина также является гражданином Грузии, который побывал в Иране.