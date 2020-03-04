В связи с угрозой коронавируса в Грузии ужесточили правила транзита

Начиная с 4 марта будет приостановлена работа всех учебных заведений по всей Грузии, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Согласно указу премьер-министра Грузии, за время каникул учебные заведения должны обеспечить проведение регулярных дезинфекционных работ. Учебный процесс должен возобновиться 16 марта.

Данный вопрос обсуждался на очередном заседании Межведомственного координационного совета по борьбе с коронавирусом под руководством премьер-министра Грузии Георгия Гахария.

На заседании были рассмотрены изменения в план действий по предотвращению возможного распространения нового коронавируса в Грузии и план экстренного реагирования на новые случаи.

Изменение предусматривают организацию сопровождения грузовых автомобилей, которые пересекают транзитом территорию Грузии и едут из стран с высокой степенью риска распространения коронавируса. Транспортному средству будет проведена полная дезинфекция.

Нововведения коснутся и водителей. На территории Грузии водителя, следующего из пункта отправки, заменит другой водитель, а прежнего проверят на наличие коронавируса. Исходя из результата проверки, его либо поместят в изолированное помещение на карантин, либо он вернется назад.

Премьер-министр Грузии также поручил главам Минэкономики и Нацбанку разработать специальный план, чтобы свести до минимума возможное негативное воздействие вируса на экономику страны.

Межведомственный координационный совет по коронавирусу под председательством Георгия Гахария проводит регулярные заседания. Все ведомства работают скоординированно, что помогает правительству полностью контролировать процесс.