Министр: Приоритетом для Грузии является защита граждан от коронавируса

БАКУ/Trend/ - До сегодняшнего дня правительство Грузии делало все возможное, чтобы в стране осуществлялось как можно больше прямых авиарейсов, однако сейчас приоритетом является защита граждан от коронавируса, заявила министр экономики и устойчивого развития Натиа Турнава.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

По словам Турнавы, правительство рассматривает вопрос приостановления полетов в страны с высоким риском распространения коронавируса.

"В такой ситуации глобальная авиационная индустрия сама ограничила полеты и активности. Это коснулось и тех рейсов, которые осуществляются в Грузию. Помимо этого, по решению нашего правительства и чрезвычайного штаба, созданного премьер-министром, мы приняли решение прекратить прямые рейсы с Китаем и Ираном. Что касается других стран, которые, могут быть возможными носителями риска, этот вопрос - предмет обсуждения", - заявила Турнава.

Министр подчеркнула, что это решение не из легких, поскольку до этого делалось все для увеличения прямых авиарейсов с Грузией, однако теперь приоритеты поменялись.

"Наш главный приоритет – это наше здоровье, здоровье нашей нации, защита наших граждан от вируса, превенция. Исходя из этого, эти темы являются предметом обсуждения", - подчеркнула Турнава.

С целью предотвращения распространения коронавируса, власти Грузии закрыли на двухнедельные каникулы школы, вузы, и детские сады, временно приостановили работу театров музеев и других культурные учреждений, отменены многие массовые мероприятия, в аэропортах, на вокзалах, на пограничных контрольно-пропускных пунктах установлен жесткий контроль, места массового скопления людей, общественный транспорт, публичные учреждения и организации подвергаются регулярной дезинфекции. Минздрав Грузии также проводит информационную кампанию среди населения.

На данный момент в Грузии выявлено четыре случая коронавируса.

Напомним, что власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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