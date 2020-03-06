Грузия ввела карантин для приезжающих из стран со вспышкой коронавируса

БАКУ/Trend/ - Граждане Грузии и иностранцы, прибывающие из стран с высоким риском заражения коронавирусом, должны будут пройти обязательный карантин, сообщает Trend со ссылкй на сайт правительства Грузии.

В Грузии на сегодняшний день зафиксировано 9 случаев коронавируса. Все инфицированные - граждане Грузии, приехавшие из-за рубежа.

По решению Межведомственного координационного совета, граждане Грузии, прибывающие из Китая, Ирана, Южной Кореи и Италии будут проходить интенсивную проверку и обязательный 14-дневный карантин.

Это правило распространится и на иностранных граждан, которые в течение 14 дней находились или путешествовали в странах с высоким риском заражения коронавирусом.

Чтобы избежать таких мер необходимо представить PCR-справку о проверке на коронавирус, которые были выданы лабораторией страны, из которой они прибыли, или из страны, через которую они приехали транзитом.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Гюнель Зейналова)

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