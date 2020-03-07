Число инфицированных коронавирусом в Грузии достигло 12-ти

БАКУ/Trend/ - Число инфицированных в Грузии новым коронавирусом достигло 12 человек, заявил глава Центра контроля заболеваний минздрава Грузии Амиран Гамкрелидзе, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

"Вчера в лабораторию Лугара было направлено 39 анализов, из которых три дали положительный результат на новый коронавирус. Всего число инфицированных составляет 12 человек", - заявил Гамкрелидзе.

По его словам, почти все имели прямой или косвенный контакт с Италией, всего два пациента связаны с посещением Ирана.

Ранее власти Грузии запретили сухопутное передвижение между Грузией и Ираном на две недели. Кроме того, приостановлены полеты из Китая и Ирана. Также запрещен импорт животных из КНР.

В аэропортах и на пунктах пропуска через государственную границу Грузии специалисты проверяют всех путешественников. Минздрав также проводит информационную кампанию среди населения.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной ранее пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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