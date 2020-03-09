В Грузии подтверждены еще два случая заражения коронавирусом

Грузия 9 марта 2020 13:10 (UTC+04:00)
В Грузии подтверждены еще два случая заражения коронавирусом

БАКУ /Trend/ - В Грузии подтверждены еще два случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на официальную веб-страницу, созданную правительством Грузии — stopcov.ge.

Тем самым в целом в Грузии зафиксированы 15 случаев заражения коронавирусом.

Согласно информации, 141 человек находится на карантине, а 51 остается в стационаре под наблюдением.

Отметим, что ранее власти Грузии приостановили сухопутное передвижение между Грузией и Ираном на две недели. Кроме того, приостановлены полеты из Китая и Ирана. Также запрещен импорт животных из КНР.

В аэропортах и на пунктах пропуска через государственную границу Грузии специалисты проверяют всех путешественников. Минздрав проводит информационную кампанию среди населения.

Напомним, что власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной ранее пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.

(Автор: Тамилла Мамедова)

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