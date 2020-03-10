Число зараженных коронавирусом в Грузии увеличилось до 23 человек
Число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом достигло 23. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Грузию Онлайн", говорится на специальной правительственной веб-странице stopcov.ge.
В информации отмечается, что в настоящее время в карантине находятся 126 человек, в стационаре под наблюдением - 46.
До сих пор было известно о 15 подтвержденных случаях инфицирования коронавирусом в Грузии.
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