Турция временно прекратит авиасообщение с Грузией из-за коронавируса

Власти Турции в рамках борьбы с распространением нового коронавируса в стране приняли решение 20 марта прекратить на время прямое авиасообщение с Грузией. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба грузинского МИД, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Турецкая Республика в рамках мер, принятых против распространения коронавируса в стране, уже аннулировала авиасообщение со многими странами. Подобное решение планировалось принять в отношении Грузии с 14 марта текущего года. Однако в результате достигнутой договоренности было принято решение продлить полеты до 24:00 (23:00 мск - прим. ТАСС) 20 марта", - сказано в сообщении.

Власти Грузии и Турции в субботу договорились на время закрыть таможенно-пропускной пункт "Сарпи" для граждан в связи с пандемией заболевания, вызванного коронавирусом. Указанное ограничение не касается грузовых перевозок. В обычном режиме продолжают работать таможенно-пропускные пункты "Вале" и "Карцахи".

В Грузии к настоящему времени зафиксировано 30 случаев заражения новым коронавирусом, один заболевший выздоровел.