В Грузии из больницы выписан первый излечившийся от коронавируса пациент
Тбилисскую инфекционную больницу сегодня покинул первый пациент, излечившийся от коронавирусной инфекции, передает Trend со ссылкой на Грузия онлайн.
Это житель Марнеульского района Грузии, азербайджанец 55 лет, случай инфицирования которого вирусом COVID-19 стал первым лабортарно подтвержденным в Грузии. Болезнь у него протекала без осложнений.
Согласно протоколу, выздоровевший пациент в течение одной недели будет находится в самоизоляции по месту жительства.
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