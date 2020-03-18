БАКУ /Trend/ - В Грузии может быть проведено тестирование населения на коронавирус.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сказала министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе.

По ее словам, данное тестирование может привести к выявлению большого количества случаев заболевания на ранней стадии.

Сославшись на соответствующий пример Южной Кореи, министр сказала, что на государственном уровне уже ведутся переговоры как с этой страной, так и с Китаем.

Тикарадзе предполагает, что к концу недели у Грузии появятся соответствующие ресурсы для обеспечения этого процесса. Как пояснила министр, необходимость в массовом тестировании населения на коронавирус возникнет в случае неконтролируемого роста числа инфицированных.

Отметим, что на 18 марта в Грузии имеет место уже 38 подтвержденных случаев заболеваемости коронавирусом.

В связи с угрозой коронавируса Грузия с 18 марта на две недели закрывает границы для иностранцев, за исключением особых случаев. Сухопутная граница с Россией также закрылась, на границе с Турцией закрылся один из КПП.

Кроме того, в Грузии ввели обязательный карантин для побывавших в Китае, Иране, Южной Корее, Италии, Германии, Франции, Испании, Австрии, Швейцарии, Норвегии и Дании.

В Грузии закрыты все образовательные учреждения. На дистанционный режим работы переведены все государственные ведомства и часть частных организаций. В церквях проводится дезинфекция, а ряд служб в храмах различных конфессий отменен. Также в стране отменили все спортивные и развлекательные мероприятия.

(Автор: Тамилла Мамедова)

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