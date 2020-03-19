В Грузии число инфицированных коронавирусом достигло 40

БАКУ/Trend/ - Еще два случая нового коронавируса выявлены в Грузии, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Информация размещена на официальном веб-сайте, созданном правительством - stopcov.ge.

По данным веб-сайта, всего в стране подтверждено 40 новых случаев заражения коронавирусом, в том числе один вылечившийся.

Вместе с тем, 1 344 человека находятся на карантине, а 216 - под наблюдением врачей в стационаре.

Из-за коронавируса страна переходит на новый распорядок и режим.

В связи с пандемией коронавируса Грузия с 18 марта на две недели закрыла границы для иностранцев за исключением особых случаев.

Кроме этого, в Грузии ввели обязательный карантин для побывавших в Китае, Иране, Южной Кореи, Италии, Германии, Франции, Испании, Австрии, Швейцарии, Норвегии и Дании.

В самой стране закрыты все образовательные учреждения. На дистанционный режим работы переведены все государственные ведомства и ряд частных организаций. В церквях проводится дезинфекция, а ряд служб в храмах различных конфессий отменены.

Также в стране отменили все спортивные и развлекательные мероприятия. Правительство Грузии рекомендовало закрыть салоны красоты, кафе, бары, развлекательные центры, казино и тотализаторы. В стране перестали ездить маршрутные такси.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Гюнель Зейналова)

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