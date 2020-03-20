В Грузии растет число зараженных коронавирусом

БАКУ /Trend/ - Еще у трех человек лабораторно подтверждено инфицирование COVID-19, число заболевших коронавирусом в Грузии увеличилось до 43, сообщается на официальном правительственном сайте stopcov.ge, сообщает Trend.

Как сообщается, на карантине остаются 1 575 человек, а в стационаре под наблюдением врачей - 275.

В связи с пандемией коронавируса Грузия с 18 марта на две недели закрыла границы для иностранцев, за исключением особых случаев.

Все приезжающие граждане Грузии отправляются в карантин. В самой стране закрыты все образовательные учреждения. На дистанционный режим работы переведены все государственные ведомства и часть частных организаций.

Введен запрет на работу кафе и ресторанов, закрыты загсы, бани, спортивные залы. Отменена работа маршрутных такси. Правительство приняло решение закрыть все магазины, кроме продуктовых и аптек. Работают также заправочные станции и банки.

Также в стране отменили все спортивные и развлекательные мероприятия.