Национальный банк Грузии осуществил очередную валютную интервенцию

БАКУ/Trend/ - На состоявшемся 19 марта валютном аукционе Национальный банк Грузии продал 40 миллионов долларов, сообщает Trend со ссылкой на Нацбанк Грузии.

Как сообщается, средневзвешенный курс лари к доллару на торгах составил 3,1564 лари/$1.

Курс лари по отношению к доллару начал падать с 9 марта, когда ситуацию с пандемией коронавируса усугубило резкое падение цен на нефть на мировых рынках. За 10 дней лари подешевел на 15,9 процента.

Чтобы остановить падение лари, Нацбанк провел за это время два аукциона, на которых подал 60 миллионов долларов.

В результате, официальный обменный курс лари по отношению к доллару на 20 марта установлен в размере 3,1568 лари/$1. По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился по отношению к доллару на 0,0236 лари.

Установление официального обменного курса лари по отношению к доллару с мая 2009 года осуществляется посредством агрегирования сделок на межбанковском рынке торговой системы Bloomberg.

Комитет по монетарной политике Национального банка Грузии 1 марта принял решение не повышать ставку рефинансирования, оставив ее на уровне 9 процентов.



В связи с пандемией коронавируса Грузия с 18 марта на две недели закрыла границы для иностранцев за исключением особых случаев. Все приезжающие граждане Грузии отправляются в карантин.

В самой стране закрыты все образовательные учреждения. На дистанционный режим работы переведены все государственные ведомства и часть частных организаций.

(Автор: Тамилла Мамедова.)

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