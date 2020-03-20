В Грузии закрылись торговые объекты, кроме продуктовых магазинов и аптек

БАКУ/Trend/ - С 20 марта в Грузии закрылись все торговые объекты, кроме аптечной сети, продовольственных магазинов, открытых аграрных рынков, бензозаправочных станций, банковских отделений и сети почтовых отправлений, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Об этом решении премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил на брифинге, который состоялся 19 марта после завершения заседания Совета национальной безопасности.

По его словам, этот шаг необходим для сохранения здоровья граждан Грузии.

Кроме того, глава правительства отметил, что на сегодняшний день необходимости в объявлении чрезвычайного положения нет.

"Как только такая необходимость будет, при согласовании с президентом мы сможем принять такое решение и исполнить его в случае необходимости", - сказал Гахария.

По его словам, чрезвычайное положение в стране объявят только после рекомендации медиков.

Он призвал граждан по возможности не выходить на улицу и не находиться в местах скопления людей и отметил, что особенно эта рекомендация касается людей старше 60 лет.

В Грузии зафиксировано 43 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией.

В связи с пандемией коронавируса, Грузия с 18 марта на две недели закрыла границы для иностранцев за исключением особых случаев. Все приезжающие граждане Грузии отправляются в карантин.

В самой стране закрыты все образовательные учреждения. На дистанционный режим работы переведены все государственные ведомства и часть частных организаций.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.

(Автор: Тамилла Мамедова.)

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