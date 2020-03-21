В Грузии введено чрезвычайное положение

Грузия 21 марта 2020 14:40 (UTC+04:00)
В Грузии введено чрезвычайное положение

БАКУ /Trend/ - В Грузии на один месяц введено чрезвычайное положение. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Грузию Онлайн", заявил в субботу премьер-министр Грузии Георгий Гахария после заседания координационного совета по реагированию на распространение коронавируса.

По словам Гахария, все физические и юридические лица обязаны соблюдать режим чрезвычайного положения. За нарушение ЧП вводится административная ответственность - физическим лицам в 3000 лари, юридическим лицам - 15 тыс. лари.

"Все физические и юридические лица обязаны соблюдать режим чрезвычайного положения. В противном случае, нарушение ЧП вызовет административную ответственность - штраф для физических лиц в размере 3000 лари и юридических лиц в размере 15000 лари. Те же действия повторно вызовут уголовную ответственность сроком до трех лет.

Правоохранительные органы с целью соблюдения режима ЧП должны использовать предусмотренные законодательством Грузии меры принуждения. Вам известно, что некоторые меры уже введены, но следует учесть, что эти действия со стороны правительства имели рекомендательный характер. После того, как президент согласится с этим решением и это будет утверждено в парламенте, эти действия будут носить обязательный характер", - отметил Гахария.

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