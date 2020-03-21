В Грузии продолжает расти число инфицированных коронавирусом

БАКУ/Trend/ - Число инфицированных новым типом коронавируса COVID-2019 в Грузии достигло 49 человек, говорится в сообщении на сайте правительства по предотвращению коронавируса, передает Trend.

К этому времени в карантинной зоне остаются около двух тысяч человек, еще 259 человек - в клиниках под наблюдением врачей.

Власти Грузии в субботу объявили режим чрезвычайного положения в стране до 21 апреля.

В связи с пандемией коронавируса Грузия с 18 марта на две недели закрыла границы для иностранцев, за исключением особых случаев.

Все приезжающие граждане Грузии отправляются в карантин. В самой стране закрыты все образовательные учреждения. На дистанционный режим работы переведены все государственные ведомства и часть частных организаций.

(Автор: Тамилла Мамедова)