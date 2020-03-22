БАКУ/Trend/ - Находящиеся в Азербайджане граждане Грузии смогут въехать в страну только через пропускной пункт «Красный мост», сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Соответствующее решение было принято на заседании межведомственного координационного совета во главе с премьером Грузии Георгием Гахария.

Отметим, что из-за распространения нового коронавируса на всей территории Грузии в субботу было объявлено чрезвычайное положение сроком на месяц – до 21 апреля.

На время действия ЧП воздушные, сухопутные и морские границы Грузии будут закрыты для пассажиров. По-прежнему можно будет перевозить грузы, а также принимать граждан Грузии, которые намерены вернуться домой.

«На данном этапе принято решение, что грузы будут перевозиться беспрепятственно, а въезд граждан Грузии возможен только через пропускной пункт «Красный мост»», - сказано в сообщении администрации правительства Грузии.

Как отмечается, соответствующее решение было принято после оценки эпидемиологической ситуации в стране и консультаций с представителями сферы здравоохранения.

К утру 22 марта общее число случаев нового коронавируса в Грузии возросло с 49 до 54.

Трое пациентов выздоровели и уже выписаны из больницы. В настоящее время в карантине в Грузии находится 2956 человек, а в стационарах под наблюдением врачей – 291.

Установленный режим чрезвычайного положения не предусматривает комендантского часа и всеобщего карантина. Одновременно в период действия ЧП лица, нарушившие установленные для них правила карантина или самоизоляции, будут принудительно помещены в соответствующее учреждения. Кроме того, им придется платить крупный штраф - физическим лицам 3 тысячи лари (1 тысяча долларов), юридическим лицам — 15 тысяч лари (5 тысяч долларов).