Грузия заявила о 66 случаях заражения коронавирусом

БАКУ/Trend/ - В Грузии зафиксировано пять новых случаев инфицирования коронавирусом, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Информация недавно обновлена на специальном сайте, созданном правительством Грузии.

Между тем, по официальным данным, выздоровели восемь из 66 пациентов с подтвержденным диагнозом заражения коронавирусом .

В карантине находятся 3 320 человек, а в стационаре под наблюдением — 235.

Из-за распространения нового коронавируса до 21 апреля в Грузии действует режим чрезвычайного положения.

Страна практически полностью остановила международное авиационное, сухопутное и морское сообщение.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Ровшан Гусейнов)