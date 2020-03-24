МИД Грузии уведомил ОНН и Совет Европы о введении чрезвычайного положения

БАКУ/Trend/ - МИД Грузии направил официальное письмо в ООН и в Совет Европы, чтобы сообщить международным организациям о введении в стране чрезвычайного положении, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Как сообщается, такая мера вызвана требованиями международной практики.

«Международные организации были проинформированы о ряде ограничений, введенных в условиях чрезвычайного положения, которые осуществляются согласно конституции Грузии и международным конвенциям (в частности, Конвенцией о правах человека и основных свободах и Пактом о гражданских и политических правах). Международные организации также уведомлены о приостановлении Грузией международных воздушного, наземного и морского сообщения. Генеральные секретари Организации Объединенных Наций и Совета Европы уведомлены о мерах, принятых с целью борьбы с коронавирусом до объявления в стране чрезвычайного положения», — говорится в заявлении МИД.

С 21 марта в Грузии на месяц, до 21 апреля, вступило в силу чрезвычайное положение. С 26 февраля коронавирус был подтвержден у 54 человек. Восемь пациентов выздоровели, пятеро из них уже выписаны из клиник.

Согласно условиям чрезвычайного положения, в Грузии запрещены собрания в количестве более 10 человек, в том числе в магазинах.

Все публичные сервисы переходят на новый режим работы. Судебные заседания могут проводиться дистанционно. Работы СМИ ограничения не коснутся.

За нарушения условий чрезвычайного положения или условий карантина и изоляция физические лица будут штрафоваться на сумму в размере 3 тысяч лари, а юридические – на 15 тысяч лари. В случае повторного нарушения предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Ровшан Гусейнов)