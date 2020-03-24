В Грузии запретили социальные мероприятия

БАКУ/Trend/ - В соответствии с постановлением правительства Грузии от 23 марта в Грузии запрещаются социальные мероприятия с участием более 10 человек, как то поминки, свадьбы и другие мероприятия.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Также, согласно постановлению, на срок действия чрезвычайного положения запрещаются собрание и/или манифестация, предусмотренные Законом Грузии о собраниях и манифестациях.

«Запрещается собираться в общественных местах в количестве более чем 10 человек. Для целей настоящей статьи под публичным пространством понимается любое место, как в помещении, так и на открытом воздухе, если только оно не предназначено для использования частными лицами в целях проживания. Запрещаются такие социальные мероприятия, которые связаны со сбором более 10 человек (например, поминки, свадьба и другие подобные мероприятия)», — говорится в постановлении.

На сегодняшний день в Грузии подтверждено 54 случая коронавируса.Из-за распространения нового коронавируса до 21 апреля в Грузии действует режим чрезвычайного положения. Страна практически полностью остановила международное авиационное, сухопутное и морское сообщение.

Одновременно, в период действия ЧП лица, нарушившие установленные для них правила карантина или самоизоляции, будут принудительно помещены в соответствующее учреждения. Кроме того, им придется платить крупный штраф - физическим лицам 3 тысячи лари (1 тысяча долларов), юридическим лицам — 15 тысяч лари (5 тысяч долларов).

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Ровшан Гусейов)