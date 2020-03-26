Из Австрии в Грузию будут доставлены 180 граждан

БАКУ/Trend/- Из Вены на родину 26 марта будут доставлены 180 граждан Грузии, сообщает Trend со ссылкой на Rustavi 2.

Спецрейс осуществит авиакомпания Georgian Airways. Им смогут воспользоваться и те граждане, которым аннулировали билеты на 22 марта.

Все пассажиры рейса по прибытии на родину пройдут специальную проверку и будут отправлены в карантин.

Следующий рейс из Европы состоится 31 марта. Граждан Грузии вывезут из Амстердама.

"С нашей стороны будут приняты все меры, чтобы обеспечить безопасность наших бортпроводниц, пилотов и пассажиров. У пассажиров, которым отменили рейсы 22 марта, появилась возможность взять билеты на оставшиеся места", - заявил гендиректор авиакомпании Georgian airways Роман Бокерия.

Сотни граждан Грузии из-за пандемии коронавируса и прекращения авиасообщений между странами остались в Европе и не могут вернуться на родину, правительство страны решает этот вопрос.

Из-за пандемии коронавируса большинство стран, в том числе и Грузия, прервали авиасообщения по многим направлениям.

Назначены дополнительные чартерные рейсы из городов, откуда можно будет эвакуировать мграждан Грузии.

Согласно последним данным на правительственном сайте stopcov.ge, COVID-19 в Грузии выявлен у 77 человек, 10 пациентов вылечились.

В связи с пандемией коронавируса Грузия с 18 марта на две недели закрыла границы для иностранцев, за исключением особых случаев. 21 марта правительство Грузии объявило о введении в стране чрезвычайного положения, которое продлится до 21 апреля.

(Автор: Тамилла Мамедова)