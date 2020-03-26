Число инфицированных коронавирусом в Грузии достигло 79

БАКУ/Trend/- Грузинские специалисты выявили еще два случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Trend со ссылкой на официальный сайт StopCov.

Таким образом, число инфицированных в Грузии достигло 79, десять из них выздоровели. В карантине остаются 4 346, а в стационаре под наблюдением врачей – 247.

В связи с пандемией коронавируса Грузия с 18 марта на две недели закрыла границы для иностранцев, за исключением особых случаев.

Из-за распространения коронавируса до 21 апреля в Грузии действует режим чрезвычайного положения. Страна практически полностью остановила международное авиационное, сухопутное и морское сообщение.

Одновременно в период действия ЧП лица, нарушившие установленные для них правила карантина или самоизоляции, будут принудительно помещены в соответствующие медучреждения. Кроме того, им придется платить крупный штраф - физическим лицам 3 тысячи лари (1 тысяча долларов), юридическим лицам - 15 тысяч лари (5 тысяч долларов).

(Автор: Тамилла Мамедова)