В Грузии от коронавируса излечился еще один пациент, который был помещен в Сачхерский медицинский центр. Об этом Первому каналу Грузии сообщила медицинский менеджер клиники Майя Хеладзе, передает Trend со ссылкой на Грузия онлайн.

По её словам, в больнице проходят курс лечения еще три инфицированных пациента.

В Грузии число случаев заражения коронавирусом выросло до 79-ти. В режиме карантина находится 4 346 человек, а в стационаре под наблюдением – 247 лица.

Отметим, что 11 из 79 инфицированных уже выздоровели.