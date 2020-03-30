США выделяют средства Грузии на фоне пандемии COVID-19

БАКУ/Trend/ - США выделяют 1,1 миллиона долларов в помощь грузинской системе здравоохранения в борьбе с коронавирусом, передает Trend со ссылкой на посольство США в Грузии.

Как указано в заявлении, финансирование предоставляется на развитие лабораторных систем, эпидемиологические исследования, помощь и обучение технических экспертов, обмен информацией и многое другое.

Государственный департамент США объявил, что Соединенные Штаты предоставили Грузии на медицинскую помощь почти 139 миллионов долларов США и более 3,6 миллиарда долларов США в общей сложности за последние 20 лет.

Ранее посол США в Грузии Келли Дегнан положительно отметила правительство Грузии за его активные шаги по сдерживанию распространения COVID-19.

В Грузии число случаев заражения коронавирусом выросло до 97.

В режиме карантина находится 4 717 человек, а в стационаре под наблюдением – 268 лица. Отметим, что 18 из 97 инфицированных уже выздоровели.

В связи с пандемией коронавируса Грузия с 18 марта на две недели закрыла границы для иностранцев, за исключением особых случаев.