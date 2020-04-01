Продовольствие в Марнеули поступает беспрепятственно. Как заявил мэр города Заур Даргали журналистам, проблем с доставкой продовольствия в регионе нет, передает Trend со ссылкой на Грузия online.

«Поставки поступают обычно, мы координированно работаем с сетями и в Марнеули ни по одному направлению нет проблем с поставками», - заявил Даргали.

Что касается информирования населения, по заявлению мэра Марнеули, информация населению о чрезвычайной ситуации по-прежнему предоставляется на грузинском, азербайджанском и армянском языках. Кроме того, по словам Заура Даргали, у банков многолюдно, что контролируют представители МВД, а также представители службы надзора.

Ситуация в городе стабильна, также, как и в селах. В связи с новыми условиями мы активно распространяем информацию как на грузинском, так и на азербайджанском и армянском языках. У банков многолюдно, хотя там находятся представители МВД и представители службы надзора, рекомендации и необходимая дистанция соблюдены», - заявил Даргали.