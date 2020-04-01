ВОЗ высоко оценила действия Грузии по борьбе с коронавирусом

БАКУ /Trend/ - Генеральный директор ВОЗ высоко оценил меры грузинских властей, предпринятые для предотвращения распространения коронавируса в стране, сообщает Trend в среду со ссылкой на пресс-службу президента Грузии.

В Грузии на 1 апреля зарегистрированы 110 случаев заражения коронавирусом.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили поговорила по телефону с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения Тенросом Адханомом Гебрейсусом. Разговор состоялся по инициативе грузинской стороны.

Генеральный директор ВОЗ подтвердил, что организация продолжит оказывать техническую и экспертную помощь Грузии в борьбе с коронавирусом.

В свою очередь, Саломе Зурабишвили отметила, что Грузия следует всем рекомендациям ВОЗ и ситуация в стране находится под контролем.

В связи с пандемией коронавируса Грузия с 18 марта на две недели закрыла границы для иностранцев, за исключением особых случаев.

До 21 апреля в Грузии действует режим чрезвычайного положения. Страна практически полностью приостановила международное авиационное, сухопутное и морское сообщение.

(Автор: Тамилла Мамедова)