В Грузии выявлены новые случаи инфицирования коронавирусом

БАКУ /Trend/ - В Грузии количество инфицированных коронавирусом достигло 115 человек, сообщает Trend в среду со ссылкой на правительственный сайт stopcov.ge.

Как сообщается, от коронавирусной инфекции в Грузии вылечился еще один человек, таким образом количество выздоровевших пациентов составило 22.

На карантине остаются 5 106 человек, а в стационаре под наблюдением врачей – 294.

В связи с пандемией коронавируса Грузия объявила о введении карантинного режима по всей территории страны. Решение вступило в силу с 8 утра 31 марта. Введен также комендантский час с 21:00 до 06:00.

Полностью приостанавливает работу общественный транспорт, вводится жесткий регламент на работу такси - не больше двух пассажиров на заднем сиденье.

Все граждане, выходя на улицу, должны иметь при себе удостоверение личности. Всем, особенно пожилым, выходить из дома предписано только в случае крайней необходимости.

Ранее правительство закрыло границы, а с 21 марта объявило режим чрезвычайного положения на месяц. До последнего времени карантинный режим действовал только в Болнисском и Марнеульском районах, где была вероятность вспышки коронавируса.

(Автор: Тамилла Мамедова)