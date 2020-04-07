Число заразившихся коронавирусом в Грузии достигло 195

БАКУ /Trend/ - Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Грузии достигло 195, сообщает Trend во вторник со ссылкой на правительственный сайт stopcov.ge.

При этом накануне вечером было известно о 188 зараженных.

Из общего числа заразившихся коронавирусом выздоровели 39 человек, на карантине находятся 4 735 человек, в стационаре под наблюдением медиков - 383. От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались два человека.

В связи с пандемией коронавируса в Грузии объявлено чрезвычайное положение и введен карантин на всей территории страны. С 31 марта действует комендантский час с 21:00 до 06:00.

Полностью приостановлена работа общественного транспорта, включая метро. На въездах и выездах во все города установлены блокпосты для контроля передвижения граждан.

(Автор: Тамилла Мамедова)