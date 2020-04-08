Число заразившихся коронавирусом в Грузии продолжает расти

БАКУ /Trend/ - Число инфицированных коронавирусной инфекцией в Грузии увеличилось до 196 человек, сказал глава Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.

Об этом Trend сообщает в среду со ссылкой на грузинские СМИ.

По его словам, 46 человек из этого числа вылечились от коронавируса.

К вечеру вторника в Грузии зафиксировано три случая смерти от коронавируса, в клиниках остаются 145 заболевших.

В связи с пандемией коронавируса в Грузии объявлено чрезвычайное положение и введен карантин на всей территории страны. С 31 марта действует комендантский час с 21:00 до 06:00.

Полностью приостановлена работа общественного транспорта, включая метро. На въездах и выездах во все города установлены блокпосты для контроля передвижения граждан.

(Автор: Тамилла Мамедова)