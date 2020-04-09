В Грузии от коронавируса выздоровели 50 человек
В Грузии увеличилось число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, передает Trend со ссылкой на Грузия Online.
На текущий момент в Грузии число зарегистрированных случаев коронавируса составляет 211, из этого числа 50 человек излечились, трое скончались.
4559 человек остаются в карантинном режиме, 353 пациента — в стационарах.
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