В Грузии прошли совместные с НАТО военно-морские учения

БАКУ /Trend/ - Корабли береговой охраны пограничной полиции министерства Внутренних Дел (МВД) Грузии и НАТО провели совместные показательные военно-морские учения в акватории Черного моря, сообщает Trend в субботу со ссылкой на МВД Грузии.

Учения прошли в рамках визита в страну представителей Второго постоянного военно-морского подразделения НАТО (SNMG2).

В учениях приняли участие два корабля Управления береговой охраны пограничной полиции МВД - «Диоскурия» и «Очамчире» и пять кораблей Второго постоянного военно-морского подразделения НАТО.

«Визит представителей подразделения в Грузию прошел с полным соблюдением рекомендаций Всемирной организации здравоохранения и Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья. С целью предотвращения угрозы коронавируса было принято решение не проводить публичных мероприятий. Встречи проводились дистанционно в формате видео-конференции. Совместные учения не подразумевали совместные действий экипажей», - говорится в сообщении министерства.

Отметим, что сотрудничество Грузии и НАТО началось с 1994 года, когда Грузия стала участницей программы «Партнерство ради мира».

На саммите НАТО 2008 года в Бухаресте было принято решение, что Грузия станет членом НАТО. В то же время Грузии не был предоставлен официальный стандартный Membership Action Plan (План действий по членству, ПДЧ), который был заменен активным двусторонним сотрудничеством между Грузией и альянсом.