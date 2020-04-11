Посол США: Грузия впечатляюще справляется с проблемами коронавируса

БАКУ/Trend/ - Грузия впечатляюще справляется с проблемами, вызванными коронавирусом, заявил посол США в Грузии Келли Дегнан на онлайн-встрече с министром здравоохранения Грузии Екатериной Тикаридзе, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Дегнан сказала, что уровень распространения инфекции в стране стабилен, чему способствовали правильные шаги, предпринятые грузинским правительством на самом первом этапе распространения коронавируса в стране.

«Посольство США следит за текущей ситуацией в Грузии. Страна делает все возможное, чтобы остановить распространение инфекции и предотвратить пик заражения. Правительство проделало очень хорошую работу, не только с точки зрения лечения инфицированных людей, а также в повышении осведомленности общественности ", - сказал Дегнан.

Тем временем правительство США объявило о программе грантов быстрого реагирования для организаций гражданского общества, общественных движений и групп граждан Грузии, чтобы помочь стране своевременно реагировать на вызовы, вызванные COVID-19.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Гюнель Зейналова)

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