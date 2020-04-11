В Грузии число выздоровевших от коронавируса выросло до 57

В Грузии от нового коронавируса выздоровели уже 57 человек, передает Trend со ссылкой на Грузия Online.

В режиме карантина находятся 4856 человек, а в стационаре под наблюдением – 370 лиц.

Для справки, в Грузии зафиксировано 242 случая инфицирования коронавирусом. 57 из заразившихся уже выздоровели, 3 умерли.

Кроме того, из-за рубежа на лечение перевезены 3 гражданина Грузии.