Президент Грузии поблагодарила Президента Азербайджана и азербайджанский народ за солидарность

Грузия 15 апреля 2020 10:36 (UTC+04:00)
Президент Грузии поблагодарила Президента Азербайджана и азербайджанский народ за солидарность

БАКУ /Trend/ - Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила признательность Президенту Азербайджана и азербайджанскому народу за солидарность, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Отметим, что 14-го апреля на здании Центра Гейдара Алиева была размещена проекция флага Грузии с целью демонстрации поддержки со стороны Азербайджана в борьбе с пандемией коронавируса (COVID-19).

На своей в странице в Twitter Зурабишвили так прокомментировала освещение Центра имени Гейдара Алиева в Баку в цвета грузинского флага:

«Сегодня Центр Гейдара Алиева осветили цветами флага Грузии. Благодарю Президента Азербайджана за поддержку. Это одно из лучших проявлений солидарности азербайджанского народа. Вместе мы сильнее!», - написала Саломе Зурабишвили.

Отметим, что с третьего апреля на здание Центра Гейдара Алиева под аккомпанемент национальной музыки проецируется флаг одного из государств, пострадавшего от коронавируса. Таким образом, Центр Гейдара Алиева выражает поддержку и уважение государствам и их народам, где широко распространен COVID-19.

До сих пор на здании Центра были продемонстрированы флаги Китая, Франции, Германии, Ирана, Италии, России, Испании, Турции, Великобритании и Соединенных Штатов Америки.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Гюнель Зейналова)

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