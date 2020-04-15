БАКУ /Trend/ - В Грузии выявлены еще шесть случаев инфицирования коронавирусом, сообщает Trend в среду со ссылкой на грузинские СМИ.

Обновленная информация доступна на созданном правительством Грузии специальном веб-сайте stopcov.ge.

Согласно официальным данным, к этому времени в Грузии подтверждены 306 случаев коронавируса, 69 человек вылечились.

Из-за коронавируса скончались 3 человека. В режиме карантина находятся 990 человек, в стационарах — 462.

Первый случай заражения коронавирусом в Грузии был зафиксирован 26 февраля. Уже в конце марта власти страны ввели режим чрезвычайного положения из-за угрозы распространения инфекции.

В стране действует карантин, а также объявлен комендантский час - с 21:00 по 06:00.

(Автор: Тамилла Мамедова)