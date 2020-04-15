В Грузии была создана антикризисная экономическая группа

БАКУ/Trend/ - В рамках Межведомственного координационного совета Грузии, возглавляемого премьер-министром Георгием Гахарией, была создана антикризисная экономическая группа, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Антикризисная экономическая группа будет регулярно проводить встречи в формате видеоконференции.

Согласно данным, в этой группе вместе с экономической командой правительства будут работать представители отраслевых комитетов законодательного органа и Национального банка Грузии.

Георгий Гахария подчеркнул важность не только борьбы с пандемией коронавируса, но и поддержания экономического положения страны. Премьер-министр отметил, что основной задачей правительства является минимизация ущерба, нанесенного экономике Грузии.

По его словам, для этой цели правительство Грузии будет максимально эффективно распределять 3 миллиарда долларов США, которые страна до конца года получит в качестве международной финансовой помощи.

Премьер-министр еще раз поблагодарил Евросоюз, Всемирный банк, Азиатский банк развития, Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк, Германский банк развития и Французское агентство развития за финансовую поддержку Грузии.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Гюнель Зейналова)