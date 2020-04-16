В Грузии выявлены еще 30 случаев заражения коронавирусом

БАКУ /Trend/ - В Грузии выявлены еще 30 случаев инфицирования коронавирусом, сообщает Trend в четверг со ссылкой на грузинские СМИ.

Обновленная информация доступна на созданном правительством Грузии специальном веб-сайте stopcov.ge.

Согласно официальным данным, к этому времени в Грузии подтверждены 336 случаев заражения коронавирусом, 74 человек вылечились.

Из-за коронавируса скончались 3 человека. В режиме карантина находятся 5 000 человек, в стационаре — 494.

Первый случай заражения коронавирусом в Грузии был зафиксирован 26 февраля. В конце марта власти страны ввели режим чрезвычайного положения из-за угрозы распространения инфекции.