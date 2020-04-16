В Грузии выявлены еще 30 случаев заражения коронавирусом
БАКУ /Trend/ - В Грузии выявлены еще 30 случаев инфицирования коронавирусом, сообщает Trend в четверг со ссылкой на грузинские СМИ.
Обновленная информация доступна на созданном правительством Грузии специальном веб-сайте stopcov.ge.
Согласно официальным данным, к этому времени в Грузии подтверждены 336 случаев заражения коронавирусом, 74 человек вылечились.
Из-за коронавируса скончались 3 человека. В режиме карантина находятся 5 000 человек, в стационаре — 494.
Первый случай заражения коронавирусом в Грузии был зафиксирован 26 февраля. В конце марта власти страны ввели режим чрезвычайного положения из-за угрозы распространения инфекции.
В стране действует карантин, а также объявлен комендантский час - с 21:00 по 06:00.
(Автор: Тамилла Мамедова)
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